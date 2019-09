Trussardi e Fiat svelano la nuova Panda Trussardi, personalizzata dallo stile urban-chic, unita alla capsule collection ispirata al progetto. La pop star Ava Max è la testimonial dello spot.

Tomaso Trussardi, chairman di Trussardi, ha spiegato durante l’evento di lancio dell’iniziativa:«Il brand comunica da sempre un lifestyle e valori che ci raccontano e parlano di una storia di poliedricità. Per questo la nostra Fiat Panda, indossando lo stile Trussardi, si trasforma in un’automobile contemporanea e funzionale, curata in ogni dettaglio». Dunque l’iconica vettura mantiene la sua funzionalità ma diventa luxury.

La nuova Panda Trussardi è disponibile su base Cross e più motorizzazioni, con una livrea opaca, color caffè ed elementi neri a contrasto. All’interno, il salotto è caratterizzato da nuovi materiali e nuance inedite con dettagli di stile che valorizzano il volante, la selleria e le originali cinture di sicurezza brandizzate.

Ad accompagnare il lancio della macchina customizzata una campagna di comunicazione integrata, firmata da Independent Ideas con la direzione creativa di Erick Loi, che vede protagonista dello spot Ava Max in total look Trussardi degli anni ‘80 e ‘90. La Panda Trussardi è inoltre protagonista del nuovo singolo della cantante, “Torn”.

La capsule collection riproduce il “musetto” della panda e comprende felpe con cappuccio, pantaloni in cotone nero, T-shirt in jersey di cotone bianco o nero e i capi che Ava Max indossa nello spot come il trench in pelle stretto in vita, blazer, cappotti con collo in shearling e biker, pantaloni in pelle e denim spalmato. La shoulder bag per la donna nella variante nero o tabacco, con la storica chiusura levriero stilizzato e la pump in vernice glitter impreziosita dalla T di Trussardi color oro.

Per l’uomo spiccano, il coat dal taglio regolare e il bomber in pelle da accompagnare al denim black stretch e allo zaino in nylon con bretelle custom che riprendono le cinture di sicurezza della Fiat Panda Trussardi.

La capsule collection è disponibile online sul sito Trussardi.com e in store selezionati a partire dal 18 settembre.