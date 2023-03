A cura della redazione

torna alla ribalta con un nuovo ruolo, affidatole da(gruppo) che l'ha scelta come primo direttore artistico della collezione Home and Accessories, sotto il cui ombrello si trovano le linee Tiffany Wisteria, Tiffany Toile, Tiffany Audobon, Valse Bleue, Tiffany Berries e Tiffany T True., executive vice president for Product and Communication del marchio, ha sottolineato che con questa nomina Tiffany & Co. punta a espandere la categoria delle proposte per la casa, trainata dalla visione creativa e dello stile impeccabile della manager e socialite.Santo Domingo - che ha lavorato nelle media relation presso nomi come, oltre ad aver militato nelle fila di Vogue per un decennio - è nota anche come co-fondatrice e chief brand manager del sito americano di e-commerce. Come ricorda wwd.com, possiede case in diverse parti del mondo, che sono state più volte oggetto di servizi fotografici e articoli. La sua prima collezione nel nuovo ruolo uscirà ad aprile, anche se lei è già entrata in Tiffany & Co. nell'autunno 2022.