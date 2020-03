I supermercati saccheggiati, i ristoranti e le vie dello shopping quasi vuoti, le disdette dei turisti e la sensazione che, dopo i cinesi, i maggiori untori siamo noi, stanno mettendo in discussione la gestione della comunicazione istituzionale legata alla diffusione del coronavirus in Italia.



Secondo gli accademici e gli specialisti della materia, si commenta da sola la diretta web di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, con mascherina "sbagliata", per annunciare il proprio autoisolamento, la sera del 26 febbraio, dopo che una sua stretta collaboratrice è risultata positiva al virus.



Non è un caso che tre grandi agenzie italiane di comunicazione - Barabino & Partners, Community e Image Building - abbiano deciso di mettere gratuitamente a disposizione le loro competenze a supporto delle istituzioni, con l’appello «Il nostro Paese: raccontiamolo insieme, raccontiamolo meglio», pubblicato tra sabato e domenica scorsi sulle maggiori testate nazionali.



«Vogliamo contribuire a costruire un racconto diverso da ciò che stiamo vivendo, che restituisca fiducia, progettualità, rispetto e senso di comunità», dicono le tre realtà, attive nei luoghi più colpiti dall’epidemia nonché partner di numerose aziende italiane della moda.



«Il racconto in qualsiasi forma definisce la realtà, la sostiene, la promuove, la difende e definisce i nostri luoghi, le nostre città, la nostra Italia, la nostra reputazione», si legge nell’appello con gli hashtag #LItalianonsiferma e #milanononsiferma. «Gli sforzi di questi giorni nel raccontare il nostro Paese, la nostra salute e la nostra efficienza nell’affrontare la crisi - prosegue il testo - non sono andati a buon fine. Fino a qualche ora fa ci si è preoccupati di cogliere la sensazionalità della situazione, senza apparentemente calcolare le conseguenze di una comunicazione non ponderata».



Di fatto le tre società dicono alle istituzioni: «Se volete ci siamo». E dopo i numerosi consensi ricevuti a breve distanza dalla pubblicazione da conoscenti, amici e supporter, ora aspettano che il messaggio arrivi ai destinatari. «Confidiamo di avere presto un feedback», dicono i fautori dell’iniziativa, aperti a qualunque tipo di dialogo e pronti a fornire il loro know how nella gestione della comunicazione delle crisi.

Quello del crisis management, è un segmento della comunicazione con regole specifiche che, se rispettate, possono quanto meno arginare certi effetti domino che, allo scattare della crisi, talvolta vengono sottovalutati o trascurati.

In situazioni come quella attuale, in primis non bisognerebbe scordare mai che si sta parlando a tutto il mondo e non solo all’Italia: la platea internazionale reagisce in modo diverso da chi è direttamente coinvolto. Andrebbero evitate le comunicazioni poco chiare, non supportate dai fatti e i contenuti non dovrebbero né sminuire né esacerbare.

Anche i maggiori media nazionali forse dovrebbero farsi carico di una parte di responsabilità: fino a pochi giorni fa e per diverse settimane si sono concentrati quasi esclusivamente sull’epidemia. L’altro aspetto che complica la situazione è la mancanza di coordinamento - auspicato da più parti - su scala nazionale ed Europea.