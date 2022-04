Peserico rinsalda il suo legame con il territorio e con l’arte, nella città simbolo del Veneto nel mondo, con il progetto En plein air.

Si tratta di uno speciale tour in quattro tappe organizzato dal marchio vicentino per raccontare alcune delle mostre must-see presenti a Venezia per la Biennale: un reportage fotografico, accompagnato da video-pillole, che racchiude ogni momento attraverso il racconto di una voce esperta e appassionata come quella di Cristina Giopp (nella foto), una giovane critica d’arte e autrice della pagina Instagram @thegirlinthegallery.

La prima puntata è stata a Palazzo Grassi per la mostra Marlene Dumas. Open-End, dove l’art influencer ha introdotto l’artista sullo sfondo suggestivo di Punta della Dogana e Campo della Salute.

Il tour è proseguito facendo tappa al Museo Guggenheim: passeggiando tra i giardini e la terrazza sul Canal Grande, Giopp ha fatto un breve excursus sulla mostra Surrealismo e magia. La modernità incantata.

Terzo appuntamento alla boutique Peserico di Campo San Salvador, davanti alle due opere del pittore Vittorio Marchi: l’impressionista contemporaneo si esprime attraverso la pittura en plein air, rappresentando su tela tutte le sfumature della campagna veneta. I suoi dipinti hanno ispirato la collezione Peserico Spring/Summer 22, che ha tradotto in capi la delicatezza delle sue cromie e la leggerezza del suo tocco sulla tela.

La tappa conclusiva è stata alla sede della Biennale d’arte: i giardini d’ingresso sono stati l’ambientazione in cui Cristina ha presentato la 59esima Esposizione Internazionale d’arte dal titolo Il latte dei sogni.