Ermanno Piraes è il nuovo chief brand officer di Delvaux da questo mese di dicembre. Non si tratta di una new entry per il marchio belga della pelletteria di lusso: perdue anni, fra il 2018 e il 2020, Piraes aveva ricoperto la carica di global director della comunicazione del brand.

Prima ancora, fra il 2005 e il 2017, era in Fendi come communications director e Europe & Worldwide celebrity director. Nel suo curriculum spiccano inoltre 10 anni presso il brand Anteprima, in veste di capo della comunicazione, preceduti da un biennio in Romeo Gigli come addetto stampa.

Dallo scorso luglio Delvaux ha una nuova proprietà, il gruppo svizzero del lusso Richemont, che ha acquisito il 100% del marchio da First Heritage Brands, un veicolo dei fratelli miliardari di Hong Kong Victor e William Fung. I progetti della nuova proprietà - che controlla noti marchi di gioielli e orologi, ma anche le borse Serapian e maison come Chloé e Alaïa - è aprire una nuova fase di sviluppo per la label fondata nel 1829, che include una presenza globale e investimenti nel digitale, per sviluppare opportunità omnichannel, coinvolgendo la community dei suoi clienti.



A guidare questo percorso c'è Jean-Marc Loubier, rientrato al vertice lo scorso settembre al posto di Marco Probst, dopo essere stato ceo di Delvaux per un anno e mezzo, fino a dicembre 2019. Non si sa ancora nulla, invece, del ruolo di direttore creativo dopo l'uscita di scena di Christina Zeller, avvenuta poco più di un anno fa.