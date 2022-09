Marco Bizzarri è un manager capace e di talento, e questa è una cosa risaputa. Forse però non tutti sono a conoscenza del fatto che il presidente e amministratore delegato di Gucci è anche un imprenditore molto intraprendente.



Grazie anche al lauto stipendio (circa 8 milioni annui) che percepisce da Kering, è riuscito a crearsi un impero diversificato, che include partecipazioni nel mondo dei motori e dello sport, oltre che della moda.



L’ultimo investimento in ordine di tempo è quello in Ares, il noto studio modenese di design e costruttore di piccole serie di auto di lusso.



Ad agosto, infatti, Bizzarri - alla guida di Gucci dal 2015 - è entrato nella società come azionista strategico insieme ad altri due manager di spicco, Alfredo Altavilla (ex top manager di Fiat) e il banchiere Boris Collardi, presentando un piano di sviluppo che include il lancio di nuovi prodotti, in particolare veicoli elettrici di lusso come biciclette, monopattini, scooter, motociclette e city car.



Una mossa che sembra confermare il fiuto per gli affari del top executive, che un anno fa aveva preso parte all’aumento di capitale di The Longevity Suite, biohacking & antiage city clinic europea con 26 centri in Italia, che contra tra i suoi soci altri nomi illustri del settore moda e lifestyle, come Nerio Alessandri (Technogym) e Roberta Benaglia (fondatrice e ceo di Style Capital, il fondo che controlla tra gli altri LuisaViaRoma e Msgm).



Un altro ambito che ha sempre appassionato Bizzarri è quello della ristorazione, settore in cui è attivo attraverso ben due attività: l’anno scorso ha rilevato L’Osteria del Viandante a Rubiera, sua città natale, mentre è datato 2019 l’acquisto del ristorante di Gabicce Monte Dalla Gioconda, affidato allo chef Davide Di Fabio, ex sous chef di Massimo Bottura, amico personale di Bizzarri e con cui il manager e imprenditore ha creato il progetto Gucci Osteria.



Più per passione che per business, va segnalato anche l’ingresso di Bizzarri nel mondo del calcio: da aprile, infatti, il numero uno di Gucci è uno dei soci della Rubierese, società del suo paese che milita in seconda categoria e nella cui squadra ha giocato fino all’età di 24 anni.



Infine, l’unico investimento legato al settore moda resta per il momento quello nel marketplace reseller di moda maschile e streetwear Grailed, ma data l’iperattività di Bizzarri un nuovo colpaccio potrebbe essere già dietro l’angolo.

an.bi.