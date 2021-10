Manny Chirico, presidente di Pvh, uscirà dal consiglio di amministrazione del gruppo a fine anno, passando il testimone a Henry Nasella, nel board dal 2003 e presiding director dal 2007.



Con questa mossa Chirico chiude una carriera quasi trentennale all'interno della società, dopo aver ceduto lo scorso febbraio la poltrona di a.d. a Stefan Larsson.



Il suo ingresso in azienda risale al 1993, quando ha assunto il ruolo di vicepresidente, ricoprendo vari ruoli ai vertici, fino alla nomina a ceo nel 2006 e a chairman un anno dopo.



Si conclude così il piano di successione iniziato con il passaggio di consegne da Chirico a Larsson, come ha sottolineato Nasella.



«È stato per me un onore contribuire alla lunga storia di successo di Pvh - ha detto Chirico -. Sono sicuro che sotto la guida di Stefan e con Henry nel board la società continuerà a essere leader nell'industria della moda».



Pvh, presente in oltre 40 Paesi, è la casa madre di marchi come Tommy Hilfiger e Calvin Klein, con alle spalle una storia di 140 anni.

a.b.