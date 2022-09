Ph Getty Images

Settembre, mese di fashion week ma già da oggi, 31 agosto, la moda è protagonista sotto i riflettori in occasione della 79esima edizione della, come dimostrano le prime immagini diramate dagli uffici stampa delle griffe, che nei giorni prossimi avranno molto da fare.In attesa dell'inaugurazione ufficiale stasera, ecco allora, protagonista della black comedy Rumore bianco diretta dae distribuita da, che si fa immortalare al suo arrivo sfoggiando un outfit "arcobaleno" dicon ben due borse, la classica tracolla e il borsone GG Supreme (nella foto sotto).Ancora Gucci per la presidente della giuria,(nella foto sotto), ed è sicuro che alla griffe della doppia G non rinuncerà, amico diche lo ha coinvolto nel progetto: dopo una stagione trionfale di concerti che lo ha visto sul palcoscenico anche in Italia, Styles recita nel thriller psicologico Don't worry darling, opera seconda di, presentata fuori concorso., co-protagonista della pellicola, potrebbe vestire, di cui ha indossato a Roma uno degli ormai celebri abiti rosa. Sembra però che Florence a Venezia farà solo una rapida apparizione, ufficialmente perché impegnata sul set di Dune: Part Two a Budapest, anche se c'è chi vocifera che il motivo di questa scelta sia la relazione tra Olivia Wilde e Harry Styles, nata sul set, che avrebbe fatto sentire «a disagio» l'attrice. Di sicuro si è già fatta fotografare oggi in Valentino Haute Couturedurante il photocall del primo film che sarà proiettato, White noise.Quanto a, inconfondibile il trolleycolor argento scendendo dal motoscafo in Laguna, mentre la fidanzata(nella foto sotto) proteggeva lo sguardo sotto lenti scure firmate. Stile diva, ma con un look sbarazzino, gli occhiali didella collezioneIniziano a comparire anche gli scatti della madrina della Mostra, sorridente sulla spiaggia del Lido con un abito e un pantalone in seta stampata verde acqua di(nella foto di apertura, con gioielli) e sbarazzina con una mini-tuta in tessuto bouclé nero con profili bianchi e basco, sempre di Armani.Il legame tra la manifestazione e la moda non si ferma agli abiti. L'Official Eyewear Sponsor è infatti, che ha sottoscritto una collaborazione triennale con. Con questa sponsorizzazione l'azienda di occhialeria di lusso nell'orbita di, nata nel 2017, fa il proprio ingresso ufficiale nel mondo del cinema, allestendo tra l'altro una Thélios Suite all'Hotel Excelsior, oltre a una showroom con una selezione delle collezioni FW 2022.Ancherende omaggio a Venezia: i suoi, che in passato si sono svolti a New York, Washington e Parigi, sbarcano al Lido con un evento previsto domani, 1 settembre, alla Scuola Grande San Giovanni Evangelista, dove si attende un'ospite d'eccezione,, presente in nome della sua organizzazione no-profit, che incentiva la leadership femminile.In palio ai Dfv Awards 100mila dollari per donne che si impegnano per migliorare la vita di altre donne: già si sa che a ricevere il Lifetime Dfv Award sarà, presidente della, affiancata da(regista e attivista) a cui andrà l'Inspiration Dfv Award, e dall'educatrice ucraina, che riceverà l'International Dfv Award per aver dato vita in Ucraina a una scuola che ha contribuito a cambiare la vita di oltre 4 milioni di allievi. Sul palco saliranno anche l'attivista per il climae dieci donne afghane impegnate nella tutela delle giovani nel loro Paese.Per un brand come, infine, la manifestazione sarà l'occasione per fare il punto sulle strategie presenti e future: in occasione dell'evento Cruciani. Il cinema e la moda, in programma alle 18.15 del 3 settembre alla Sala Tropicana 1 dell'Hotel Excelsior, saranno presenti il direttore generalee il direttore commerciale, per presentare il nuovo corso del brand umbro del cashmere sotto l'egida del gruppoe la collaborazione con due tra i più importanti istituti di moda e design italiani.