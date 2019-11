I ragazzi di San Patrignano hanno realizzato due collezioni di pelletteria nei laboratori della comunità con la collaborazione del Gruppo Tod’s, del tatuatore Lugosis e il sostegno dell’associazione di promozione sociale eco-friendly Cuba Lab.

«Siamo doppiamente orgogliosi di questa intesa, perché rappresenta lo spirito di una moda attenta al sociale, senza dimenticare estetica e qualità - spiega Eugenia Marelli, responsabile reparto pelletteria San Patrignano -. I ragazzi e le ragazze hanno mostrato entusiasmo e si sono divertiti. Hanno respirato creatività a ogni passaggio, dall’idea all’oggetto finale. Un progetto possibile grazie a Tod’s, che ci segue da tempo».

Questa è stata un’occasione per mettere in pratica quanto imparato dall’artigianalità della maison e acquisire il know how per realizzare i prototipi.

«L’opportunità, grazie a Tod’s, di avvalerci della manodopera e della creatività dei ragazzi di San Patrignano, è per noi motivo di orgoglio, perché in linea con uno dei fondamenti della nostra associazione: l’eco-sostenibilità», commenta il presidente di Cuba Lab Elio Satti.

I prodotti sono in vendita da oggi, 21 novembre, su tods.com e presso gli outlet del gruppo.

Il ricavato sarà devoluto a San Patrignano per la realizzazione e il finanziamento delle proprie iniziative, al fine di promuovere la formazione e motivazione dei giovani presenti nella struttura, che li accoglie gratuitamente da quando è stata fondata, nel 1978.