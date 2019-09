Lotta allo spreco e sostenibilità, queste sono le keyword di Fa/Re- Being Cool is Nothing New, il progetto aperto al pubblico, in scena da oggi al 20 settembre in via Pompeo Leoni 3: un’iniziativa dell’istituto Ied di Milano in collaborazione con Orsola de Castro, co-fondatrice con Carry Somers della campagna di comunicazione globale Fashion Revolution.

Che la moda green sia cool ormai è risaputo e per questo il progetto si avvale di partnership importanti, come quella con l’etichetta denim Levi’s, presente con un proprio corner dedicato alle innovazioni waterless, e il media partner i-D Italia (Gruppo Vice).

Ideato e gestito interamente dagli studenti dell’accademia (dalla progettazione alla comunicazione), l’evento mira a mostrare come un capo d’abbigliamento possa essere riutilizzato e reinventato secondo un’ottica di moda circolare e più sostenibile.

Durante i tre giorni sono infatti in programma laboratori e dimostrazioni pratiche che coinvolgeranno attivamente i visitatori, rendendo un loro capo dismesso protagonista delle tecniche upcycle green.

L’happening vede inoltre la collaborazione con Milano Fashion Library e la sponsorship di Kühbacher, la birra bavarese che impiega nel processo produttivo energie da fonti rinnovabili.