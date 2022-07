Arrivano da ogni parte del mondo i dieci stilisti emergenti che dal 19 agosto prossimo si sfideranno sulla ribalta di Making The Cut, il contest on screen su Amazon Prime, giunto alla terza edizione. Anche questa volta a presentare l’evento saranno Heidi Klum e Tim Gunn, che ne sono anche i produttori (nella foto). Tornano in giuria Nicole Richie e Jeremy Scott.

Come nelle precedenti stagioni, il vincitore riceverà un premio di 1 milione di dollari ed entrerà in un programma di mentorship di Amazon Fashion.

Inoltre il pubblico potrà acquistare le collezioni limited edition dei look vincenti di ogni episodio, sull’online store “Making The Cut” di Amazon Fashion.

Come membri permanenti della giuria tornano l'attrice, stilista, scrittrice e cantante statunitense Camille Richie e il direttore creativo di Moschino, Jeremy Scott. A loro si aggiungeranno a ogni episodio altri giurati, tra cui il duo musicale Chloe x Halle, il fashion stylist delle celebrity Jason Bolden, e l’influencer di TikTok e modello Wisdom Kaye.

Sono dieci in totale i creativi in lizza, in arrivo da tutto il mondo. La shortlist comprende Ciara Chyanne Morgan, Curtis Cassell, Emily Bargeron, Gabriella Meyer, Georgia Hardinge, Jeanette Limas, Markantoine Lynch-Boisvert, Rafael Chaouiche, Sienna Li e Yannik Zamboni.

La programmazione prevede l’uscita di due episodi ogni settimana, con la puntata finale on schedule il 9 settembre.

“Oltre a Heidi Klum e Tim Gunn, “Making the Cut” vede in veste di produttori esecutivi Sara Rea, Sue Kinkead e Jennifer Love, ed è prodotto da Hello Sunshine e Amazon Studios.