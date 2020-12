Re-signify Part One Shanghai: inizia dalla metropoli cinese il racconto del processo di risignificazione avviato da Pierpaolo Piccioli per Valentino, che si prepara a un appuntamento speciale negli spazi della Power Station of Arts della metropoli, primo museo statale di arte contemporanea in Cina.

Di che cosa si tratta? Non è una presentazione di moda, né una mostra, ma un’esperienza: un percorso multimediale immersivo, pensato «per scatenare il dubbio e la curiosità», e che non ha il fine di offrire risposte.



L'evento - on stage da domani, 19 dicembre, fino al 17 gennaio 2021 - è curato da Mariuccia Casadio e Jacopo Bedussi, con l'allestimento di Kennedy London, ed è nato con l'idea di creare un «sistema aperto», che invita allo sviluppo di interpretazioni diverse e personali, tutte valide perché possibili, nel quale il passato e il presente della casa di moda interagiscono con la storia recente e contemporanea della ricerca artistica e visuale, dalla video arte al cinema underground, dalla fotografia alla computer grafica.





L’appuntamento di Shanghai rappresenta un primo capitolo in cui i temi di Valentino sono stati estratti dall’archivio e dall’oggi per essere innestati in ambiti nuovi, concentrandosi su due codici precisi. La Stud, dalla sua nascita e nelle varie versioni successive fino alla Valentino Garavani Roman Stud, introdotta con la collezione Valentino Diary. E poi l’universo estetico dell'Atelier, tra botanica e abilità artigianale. Un terzo codice è quello della Couture, o meglio del significato che Pierpaolo Piccioli dà del concetto di couture: «Un modo di essere, di immaginare, di sognare».

Ecco allora che negli spazi di Shanghai va in scena un mondo molteplice e possibile, in cui si possono trovare architetture illusorie, capi della maison dal passato remoto o recente, scarpe e accessori delle collezioni Valentino Garavani Rockstud e Atelier, gli abiti fuori scala della Couture of Grace and Light, insieme a opere degli artisti Jacopo Benassi, Cao Fei, Jonas Mekas, Stanley Mouse, Robby Müller, Quayola, Anna Ridler, Rachel Rose, Sølve Sundsbø, Natália Trejbalová e Weirdcore.



Un invito al piacere di «scoprire, ricercare, smarrirsi e ritrovarsi in un flusso eterogeno di suggestioni visive». Tra moda, arte e tanto altro.