A Milano intrattenimento, fashion e food sono da sempre di casa ma per quattro giorni, dal 28 novembre all'1 dicembre, diventeranno protagonisti di Man’s World Taste Experience, concept event nato dall’unione di due format: quello del boutique event Man’s World, che racconta l’universo maschile, e quello di Taste, la fiera decennale d’eccellenza del food&beverage.

L’appuntamento sarà al Superstudio Più in via Tortona 27, forte delle 80mila presenze nelle ultime edizioni europee di Man’s World (salone organizzato dall’agenzia Fandango Club), oltre che della partecipazione di cinque noti ristoranti cittadini: Attimi by Heinz Beck, Langosteria, Gong, La Griglia di Varrone e Terrazza Calabritto, che proporranno un menu gourmet composto da quattro piatti a prezzi pop.

Arte, cultura, food, tecnologia e fashion troveranno quindi spazio all'interno di un hub esclusivo, in cui i visitatori potranno partecipare a laboratori di degustazione o rilassarsi nell’area Health & Beauty.

L’evento prevede per la prima volta la collaborazione con Radio Monte Carlo, che racconterà l’iniziativa attraverso collegamenti, special guest e dj set dei propri sound designer.

Nel palinsesto di Man’s World Taste Experience anche la presenza di marchi e realtà upper class, come il gold partner Fratelli Branca Distillerie con Fernet Branca, il silver partner Unicredit, Samsung come bronze partner e, infine, Barberia Italiana.

I biglietti sono già in vendita e acquistabili sui siti mansworld.com, tastefestivalitalia.com e ticketmaster.it.