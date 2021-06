a.b.

Definita dauna «maniaca della moda», editor di Vogue Nippon e una delle personalità più conosciute nel settore,è anche appassionata di arte, non solo contemporanea: i suoi interessi spaziano da, in sintonia con la sua eclettica visione creativa.Per questol'ha coinvolta nella seconda edizione dell'asta Contemporary Curated, aperta alle offerte dal 6 al 13 luglio, per la quale Anna ha selezionato personalmente alcune delle sue opere preferite di artisti internazionali, sia affermati che emergenti.Per il progetto la scelta della trendsetter è caduta su, passando dunque dai pionieri figurativi italiani del XX secolo agli street artisti più interessanti.La sezione curata da dello Russo ospita inoltre tre coperte create ad hoc dalle knitter di tutto il mondo durante i lockdown, protagoniste dell'iniziativadel marchio, il cui ricavato verrà destinato a, casa di accoglienza per donne maltrattate e vittime di violenza domestica a Milano.Dietro Colville, definito «l'antitesi del fast fashion», ci sono, former fashion director di British Vogue, e, ex design director diUna mostra con gli highlight della vendita sarà visitabile dal 6 all'8 luglio presso la sede milanese di Sotheby's in corso Venezia 16.Nella foto, Anna dello Russo immortalata da Giovanni A. Mocchetti.