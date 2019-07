Il mandato di Siro Badon (nella foto) come presidente di Assocalzaturifici per gli anni 2019-2023 si consolida da oggi con la definizione delle deleghe ai nuovi vice presidenti: un passaggio che determina il pieno funzionamento del Consiglio di Presidenza, che per cinque anni affiancherà il numero uno dell’associazione.

Come già evidenziato dal neopresidente nel suo discorso di insediamento, made in Italy, innovazione del settore, sostenibilità del ciclo produttivo, attenzione al mondo delle fiere e dialogo con le istituzioni rappresentano i capisaldi su cui si focalizzeranno le attività di Assocalzaturifici nei prossimi anni.

In accordo con questo orientamento e con le regole statutarie, a Siro Badon sono attribuite tutte le attività istituzionali, in particolare quelle in relazione a Confindustria Moda e Confindustria, oltre alla supervisione dell’organizzazione di Micam, manifestazione sempre più al centro delle politiche di promozione del business per il settore, in programma a Fiera Milano Rho dal 15 al 18 settembre.

Attibuite anche le altre deleghe ai vice presidenti, responsabili delle varie attività dell’associazione: Federico Bartoli alla Formazione, Giovanna Ceolini all’Europa, Pasquale della Pia alla digitalizzazione e alla sostenibilità, Salina Ferretti ad Asia, America, Seoul, Tokyo e calzature da bambino e Giampietro Melchiorri alla Russia e Paesi dell’ex Csi oltre ai Paesi Emergenti.