Ormai alla terza settimana di chiusura “spontanea” causa coronavirus (le profumerie, vendendo beni per l'igiene personale, potrebbero restare aperte), Fabio Pampani, ceo di Douglas Italia, lancia un grido d'allarme al Governo.



Lo fa non a nome della sua azienda, che è la più grande catena di profumerie italiana, ma di tutte le attività commerciali, «le più colpite da questa emergenza, tanto che si sarebbero meritate un pronto e deciso intervento dello Stato, che invece per il momento non abbiamo visto».



Nonostante la possibilità di tenere aperti i suoi 540 punti vendita sparsi sul territorio, operativamente Douglas ha scelto di seguire una strada diversa, anticipando il decreto ministeriale e procedendo con le prime chiusure già dal 9 marzo. Ha così tenuto attivo solo il business dello shopping online - «Che sta andando molto bene, ma certo non compensa l'attività brick & mortar» - e assicurato tutti i dipendenti contro il Covid-19 fino alla fine del 2020, «perché anche per noi la priorità è salvaguardare la salute delle persone», sottolinea.



Pampani indica come prioritaria la necessità di iniziare un percorso di ascolto del settore del commercio: «Sarebbe bello - riflette - che prima di sedersi al tavolo per decidere il prossimo Decreto Salva Italia di aprile il Governo ascoltasse gli imprenditori, le aziende leder di settore, i migliori negozi. Così si potrebbero evitare gli errori fatti con il primo Decreto».



Secondo l'amministratore delegato di Douglas occorre rimuovere l'anomalia che fa una distinzione tra i negozi del centro città e quelli dei centri commerciali per quanto riguarda il bonus affitto.



«Ci vuole lo stesso trattamento per tutte le attività commerciali, tranne forse food e farmacie, che in questo momento fanno storia a sé - osserva -. Invece le detrazioni valgono solo per i contratti di locazione e non per l'affitto di ramo d'azienda. Per le profumerie non è previsto nessun contributo, perché la legge non ci obbliga a chiudere, anche se di fatto tutte le 2mila insegne del settore, grandi e piccole, hanno bloccato l'attività, perché abbiamo una coscienza. In tema di affitti si potrebbero fare tante cose: basti guardare in Germania, dove sono stati bloccati gli sfratti per morosità. Ogni misura presa deve avere un obiettivo, che è quello di dare respiro al commerciante, piccolo, medio e grande».



«Per quanto ci riguarda - aggiunge - abbiamo chiesto ai padroni degli immobili che ospitano i nostri negozi di congelare l'affitto di questo mese e di farlo slittare a fine anno. Quando riapriremo i negozi vedremo il da farsi. Una cosa è certa: questa non è una fase per trattare, ma per congelare».



«In attesa di capire il contenuto del decreto annunciato dal Governo per aprile – insiste Pampani - c'è solo una cosa da fare immediatamente: bloccare ogni tipo di pagamento dei tributi, a livello nazionale ma anche locale. Stiamo parlando di imposte sulle insegne che siamo costretti a pagare, nonostante i nostri negozi siano fermi. Fino a che la macchina non sarà tornata a regime, la linea deve essere quella e non ci sono molte alternative. In momenti di emergenza come questi, prima ancora che elargire soldi bisogna fare il modo che le attività ne debbano spendere il meno possibile».



Il ceo di Douglas non perde l'ottimismo e pensa già a quando l'emergenza sanitaria sarà superata e partirà la fase di normalizzazione: «Tutti noi attivi nel retail avremo voglia di fare tante cose, ma non sarà possibile. La ripartenza sarà graduale, non potrà esserci la stessa fisicità nel punto vendita. In Cina la ripresa è partita, ma i livelli di vendita sono al 50% in meno rispetto alla fase pre Covid-19. Da noi potrebbero essere anche più bassi, perché molti italiani avranno meno soldi da spendere».





an.bi.