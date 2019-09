La Extreme E, ideata dall'imprenditore

già patron della Formula E - avrà inizio a gennaio 2021 sulla base di un format del tutto inedito: le cinque gare (Himalaya, Artico, Amazzonia, Deserto e un'isola dell'Oceano indiano) verranno trasmesse in tv nella forma di documentario sportivo a puntate.





Le attrezzature necessarie ai piloti per affrontare le corse in fuoristrada saranno trasportate via mare, attraverso una nave a basso impatto ambientale.





A sfidarsi in questa competizione green saranno due gruppi di sei squadre. Tutti i piloti indosseranno una linea di abbigliamento ecosostenibile, sviluppata da LuisaViaRoma, che in questo progetto coinvolgerà alcuni brand tra quelli che fanno parte della sua selezione.





«Partecipare a questo progetto sarà una bellissima avventura», ha commentato

numero uno dell'insegna fiorentina, durante un incontro che si è svolto oggi a Milano, in piena fashion week.





«Per ogni corsa - ha affermato l'imprenditore - LuisaViaRoma svilupperà una linea sostenibile con alcuni dei brand della nostra selezione. La moda è sempre più responsabile e spero con questo progetto di dare un chiaro segnale».





La partnership con Extreme E durerà tre anni e, come spiegato da Panconesi, si sta gia lavorando alla realizzazione della linea che sarà presto presentata. «Sono felice di avere LuisaViaRoma come Official Fashion Partner», ha dichiarato Alejandro Agag, arrivato a Milano per presentare la collaborazione.





«Conosco il loro team da molto tempo - ha aggiunto l'imprenditore - e apprezzo che vogliano sfruttare la loro influenza nel mondo della moda, per supportare progetti con un impatto positivo sull’ambiente. I nostri fan di tutto il mondo potranno acquistare la nostra linea di abbigliamento da LuisaViaRoma. Data la sua risonanza al livello internazionale, questo ci permette di farci conoscere nel settore del fashion su scala globale».

