Dal prossimo 31 dicembrenon sarà più amministratore delegato di, la società fiorentina che controlla il marchio di womenswearDopo il passo indietro, il fondatore e presidentericoprirà ad interim il ruolo di ceo. L’azienda, come si legge in una nota, «perseguirà tutti gli obiettivi strategici e di crescita, mantenendo un focus importante su digitale e omnicanalità, consolidando la presenza sui mercati di riferimento».«Lascio alle mie spalle un’esperienza bellissima e un gruppo di lavoro meraviglioso», dichiara Tribioli, di cui non sono noti i prossimi impegni lavorativi.Il manager, che ha contribuito allo sviluppo internazionale di Patrizia Pepe e all’implementazione dei processi di digitalizzazione dei diversi canali distributivi, era entrato nell’ottobre 2018 dopo otto anni nella società di consulenzaA lui era stato affidato il compito di dare un impulso a una realtà che nel 2017 mostrava un fatturato di 136 milioni di euro, scesi a 103,5 nel 2018 e in recupero a 108 milioni nel 2019.