Dopo circa due anni, Andrea Guerra, ceo di Lvmh Hospitality Excellence e membro del Comitato esecutivo di Lvmh, ha deciso di lasciare il gruppo, al fine di «perseguire nuovi progetti».

Dal suo arrivo nella holding francese, nel 2020, il top manager ha guidato la divisione Hospitality Excellence e, a partire da gennaio 2021, supervisionato le maison Fendi e Loro Piana, così come le attività di Thélios Eyewear.

«Voglio ringraziare Andrea per le qualità di leader dimostrate all’interno del gruppo - dichiara Bernard Arnault, presidente e ceo del gruppo Lvmh -. Andrea ha giocato un ruolo chiave nell’accompagnare verso l’eccellenza Belmond, recentemente acquisito da Lvmh, assicurando nel contempo a Thélios un posizionamento di player assoluto nel settore dell’eyewear».



Come ricorda Arnault, Guerra «ha pilotato Fendi e Loro Piana con grande determinazione, permettendo alle due maison di ottenere dei forti risultati in un periodo di grande incertezza. Andrea continuerà a lavorare con me e con il gruppo in qualità di advisor e ne sono felice».

Il top executive resterà fino alla fine di maggio per accompagnare la transizione con il prossimo a.d. di Lvmh Hospitality, che verrà nominato a breve, e poi rimarrà in seno al colosso francese in qualità di senior advisor per le strategie e lo sviluppo di Lvmh.



Secondo fonti di mercato, tra i possibili successori di Guerra da Lvmh c'è Stéphane Rinderknech, che lo scorso febbraio ha lasciato la carica di ceo di L'Oréal negli Stati Uniti.

«Lavorare accanto a Bernard Arnault e per il gruppo Lvmh è stata per me una formidabile opportunità - commenta Andrea Guerra -. Sono stato fortemente ispirato dalla cultura del gruppo, che ha nell’eccellenza assoluta la sua cifra. Le maison che ho guidato hanno dovuto affrontare, specie in questi ultimi due anni particolarmente intensi, differenti sfide, ed è con energia e determinazione che mi sono impegnato per il loro sviluppo. Desidero ora perseguire nuovi progetti più imprenditoriali».

Nessun dettaglio in merito alla prossima destinazione, ma secondo rumor si starebbe profilando un altro incarico, questa volta in Italia, per guidare un’azienda made in Italy, con un ruolo simile a quello ricoperto in Eataly insieme alla famiglia Farinetti.

Altre indiscrezioni parlano invece di un posto di primo piano nel management di qualche griffe del lusso, magari in sinergia con un fondo.

Classe 1965, prima dell’esperienza alla corte di Bernard Arnault e dei cinque anni al fianco come direttore esecutivo di Eataly, Guerra è stato amministratore delegato di Luxottica, oltre che consigliere strategico del Governo Matteo Renzi per le politiche industriali e le relazioni con il mondo del business.