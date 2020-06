Dopo la settimana che ha sconvolto gli Stati Uniti dall'East alla West Coast anche la moda si è fatta sentire, esprimendo il proprio orrore di fronte all'omicidio di George Floyd e il suo dissenso verso le discriminazioni a cui sono ancora sottoposti gli afroamericani, con un tam tam sui social network.

Di fronte ai terribili fatti di cronaca ha preso posizione anche l'istituzione che rappresenta il settore oltreoceano, il Council of Fashion Designers of America, attraverso una lettera aperta inviata dal presidente Tom Ford (nella foto) e dal ceo Steven Kolb: una sorta di manifesto, con iniziative volte a tutelare diversità e pari opportunità, al di là della razza.

«La comunità nera – scrivono - sta vivendo rabbia e frustrazione in aggiunta agli effetti della pandemia globale, che ha colpito le comunità di colore più duramente. Condannare l'ingiustizia razziale, il bigottismo e l'odio è il primo passo, ma non è abbastanza. Non basta dire semplicemente che siamo solidali con coloro che sono discriminati. Dobbiamo fare qualcosa».

Il gap tra bianchi e neri è un dato di fatto: pochi i designer neri, pochi i modelli neri, ancora meno i dirigenti neri nei ruoli apicali delle aziende e della distribuzione. I leader restano bianchi e spesso di sesso maschile. Nello stesso Cfda su 447 membri solo 19 – ossia il 4% - sono neri.

Da qui la volontà del Council di introdurre programmi educativi e di recruiting con criteri di inclusività, in modo da inserire più talenti neri in tutti i comparti dell'industria della moda.

Varie le iniziative: sono in via di definizione un programma di tutoring e tirocinio per collocare studenti e neolaureati presso importanti aziende del settore, corsi di formazione sulla diversità e l'inclusione per i membri del Cfda, oltre che contributi e raccolte fondi a sostegno di organizzazioni come Naacp e Campaign Zero.

«Esortiamo tutti i membri del Cfda a fare il punto all'interno delle loro strutture aziendali - concludono Ford e Kolb - per garantire che abbiano una forza lavoro equilibrata dal punto di vista razziale e invitiamo il settore del retail a garantire che il loro elenco di marchi e il loro assortimento di prodotti siano rappresentativi del talento della comunità nera».