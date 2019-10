Upgrading interno in Victoria Beckham, che ha nominato ceo Marie Leblanc de Reynies. Entrata in azienda nel 2018 con il ruolo di product director, l'executive ha scalato le classifiche manageriali, passando alla carica di managing director brand and product lo scorso maggio. Prende il posto di Paolo Riva, uscito lo scorso luglio per motivi personali, dopo dieci mesi al vertice della griffe.

Ralph Toledano, che ha guidato l'azienda fino a oggi dopo l'uscita di Riva, continuerà a rivestire il ruolo di presidente.

Marie Leblanc de Reynes, che assume il ruolo con effetto immediato, vanta una solida esperienza nel mondo della moda. Prima di approdare in Victoria Beckham ha diretto la divisione del merchandising di Printemps per quattro anni. È stata anche responsabile senior dello sviluppo propdotto per Celine e responsabile delle collezioni di Isabel Marant.

Il suo arrivo al timone della maison, dopo il gap lasciato da Riva, sarà strategico per riequilibrare i conti del gruppo. Secondo il bilancio del 2017, l'azienda ha registrato vendite in crescita del 17% a 42,5 milioni di sterline (47,7 milioni di euro al cambio attuale), ma la perdita operativa è passata da 8,2 milioni di sterline (9,2 milioni di euro) a 10,2 milioni di sterline (11,4 milioni di euro).