Cambiamenti ai vertici di. Da oggi, primo aprile,diventa presidente di, brand di borse e zaini nato nel 1952 e nel portafoglio della società dal Duemila. Con sede ad Anversa, la top executive riporterà all'executive vice president and group presidentFlood ha alle spalle un'esperienza di 17 anni all'interno del gruppo, in cui il suo incarico più recente è stato quello di presidente dinel continente americano, dopo aver ricoperto diversi ruoli di rilievo per, marchio che faceva parte del gruppo ma ora ne è uscito. Prima del 2003, anno in cui è entrata in Vf, la manager ha trascorso dieci anni all'interno di, attualmente senior director of merchandising and product development di Kipling Americas, diventa vice presidente e general manager sullo stesso territorio, facendo riferimento alla global president di questa label,Anche in Emea ci sono novità per Kipling., in Vf dal 2004, è stato infatti nominato vice president and general manager in quest'area del marchio di borse e accessori, fondato in Belgio e con una distribuzione in 436 store di un'ottantina di Paesi. In passato Hamm ha presidiato in diverse posizioni di vertice le labele Eastpak.