"Io ho 7mila famiglie che dipendono da me e sono molto preoccupato - ha proseguito -. Dobbiamo ripartire: ho 700 dipendenti in Cina e durante il Capodanno cinese hanno chiuso una settimana e poi tutte le aziende, gli uffici, sono stati aperti e così i negozi. I signori dell'esecutivo sono dei veri fenomeni e Conte, uno che riesce a dire che gli altri Paesi lo ammirano quando fanno esattamente l'opposto, è un fenomeno pure lui, da studiare".



Poi ha ammorbidito i toni, ma senza mollare la presa: "Questo è un messaggio molto bello per lei, ministro, e per il Governo. Abbiamo una filiera di piccoli artigiani che si tramanda l'attività di padre in figlio, facciamo le cose più belle e le aziende del lusso l'80% lo produce da noi. Mini-strutture in possesso di un know how che non esiste in nessuna parte del mondo: se non le finanziamo chiuderanno a vita e allora bye bye made in Italy".



"Avete in mano una possibilità enorme - ha concluso -. Se riportate a casa la filiera e le date soldi a fondo perduto, saremo in grado di ricostruire qualcosa che nessuno al mondo ha. Bisogna anche non tassare queste realtà, per cinque-sei anni. Solo così si può creare ricchezza e manodopera".



Non è la prima volta che l'imprenditore veneto, a capo di un colosso da oltre 1,5 miliardi di euro di ricavi, prende la parola nelle ultime settimane, con una forza comunicativa trascinante.



Per esempio, durante la trasmissione Circo Massimo di Radio Capital non ha esitato ad associare i ministri a un gruppo di giocolieri, affermando che un'economia ferma fa peggio del coronavirus.



Sul Corriere della Sera, invece, ha ricordato che restare fermi può portare a una conseguenza irreparabile, la perdita della filiera.











senza peli sulla lingua ieri sera durante Quarta Repubblica su Rete4. Dopo che il ministro delloha illustrato i fondamentali della Fase 2, il patron diha preso la parola a nome proprio, degli imprenditori e anche delle Pmi.Un intervento che ha scatenato i social con effetto praticamente immediato e fatto impennare lo share, mediamente intorno al 7-7,5% ma stavolta intorno al 9,5%, per un totale di oltre 2 milioni di spettatori, contro i soliti 1,6 milioni. Meglio del competitor Report suMa con quali parole Rosso ha tenuto la gente incollata allo schermo e zittito Patuanelli? "Siamo uno dei gruppi più importanti d'Italia e dialoghiamo con le banche più importanti, ma nessuna di queste sa niente. Voi - ha tuonato - non sapete fare economia. Non sapete gestire, la vostra industria si chiama cinematografica".