Fino a qualche mese fa i palazzetti dello sport erano gremiti da tifosi. Oggi sono i giocatori e le loro squadre che si mettono a disposizione per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, i giocatori e l'allenatore della Pallacanestro Olimpia Milano (nella foto) hanno deciso assieme a Giorgio Armani e al loro presidente Leo Dell'Orco di rinunciare a una parte del proprio stipendio, per sostenere le strutture ospedaliere lombarde.

L'importo totale della donazione è pari a 1 milione di euro e si aggiunge a quelle stanziate dal Gruppo Armani a favore del Sacco, del San Raffaele e dell'Istituto dei Tumori di Milano, oltre che della Protezione Civile, senza contare la conversione degli stabilimenti Armani per la produzione di camici monouso.

Intanto il Gruppo Trussardi estende la raccolta fondi #ConBergamo fino al 5 aprile, a favore di Cesvi, organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985.



Come spiega il presidente del marchio del levriero, Tomaso Trussardi, «Bergamo è il luogo dove tutto è iniziato. Dal 1911, quando mio nonno Dante Trussardi fonda l'omonima Premiata Fabbrica di Guanti, la città ha sempre mostrato la sua vicinanza alla mia famiglia e ha contribuito alla nostra storia con creativi, artigiani e maestranze locali; un legame che dura da tre generazioni».

In solo due settimane dal lancio sono stati raccolti oltre 1.300.000 di euro di donazioni, che sono servite per supportare gli acquisti di respiratori polmonari per l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e assistere gli anziani in solitudine.

Gli acquisti e/o le donazioni dirette della campagna #ConBergamo possono essere effettuati sul sito del brand fino al 5 aprile e su cesvi.org.



Infine, il Gruppo Otb ha annunciato che per tutto il mese di aprile il 10% delle vendite online dei suoi brand principali (Diesel, Maison Margiela e Marni) verrà devoluto alla Fondazione Otb e, in particolare, all'approvvigionamento e alla distribuzione di materiali di protezione per il personale medico e paramedico in prima linea contro l'epidemia, oltre che di strumenti di supporto ai malati all'interno di centri e strutture ospedaliere minori, meno note ma non per questo meno bisognose di aiuto.



Sempre a proposito di Otb, va citata un'iniziativa dei giorni scorsi, l'istituzione del fondo di "ferie solidali" Brave Otb, che in accordo con Confindustria Moda e Federmanager prevede che i dirigenti italiani del gruppo devolvano in modo volontario e gratuito un minimo di cinque giorni delle proprie ferie. Il valore economico di questi giorni confluirà nel Fondo e sarà suddiviso tra i dipendenti con una fascia di reddito più bassa e dunque più esposti alle conseguenze dell'attuale crisi.