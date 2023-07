IPO Fashion & Design - Srl presieduta da Marco Boldrin, già co-fondatore e ceo di Copernicus Wealth Management - ha nominato Marco Tiburzi amministratore delegato di Pence 1979, marchio veneto di abbigliamento uomo-donna controllato dal giugno 2021. Come spiegano dalla proprietà, sostituisce Marco Boldrin, che rimane all’interno di IPO Fashion & Design ricoprendo altre cariche.



La notizia arriva a una decina di giorni di distanza dall’annuncio che Dora Zecchin - figlia di Otello Zecchin, fondatore della label - non è più direttrice creativa del marchio, di cui è rimasta socia di minoranza.



Tiburzi vanta una ventennale esperienza nel marketing e nel commerciale di prestigiose realtà della moda e in Pence 1979 dovrà coordinare la riorganizzazione dell’azienda e imprimere un’accelerazione alla strategia di espansione, specie all’estero.



La sua nomina rientra in un progetto più ampio di sviluppo di Pence 1979, oggi distribuito attraverso una rete di multimarca e il canale e-commerce (oggetto di un recente restyling).



Intanto la stagione SS24 è portata avanti nel segno della continuità da consulenti creativi e dall’attuale team. Obiettivo della società, come emerge dal web, è arrivare a 5 milioni di euro di ricavi a fine del 2023, sostenuti anche dall'export che rappresenta il 40% delle vendite totali.



Nella foto in alto, un look per il prossimo autunno-inverno

e.f.