È fissata per il 12 luglio in piazza del Campidoglio, la sfilata collettiva che decreterà il vincitore di Who is on next? 2022, il contest dedicato ai giovani talenti promosso da Altagamma, la manifestazione in programma dall'11 al 15 luglio nella capitale.

Finalisti del concorso, nato in collaborazione con Vogue Italia, sono 10.2, Çanaku, Gams Note, Karim Daoudi, Lessico Familiare, Lucia Chain, Maison Laponte, Mokoo, Morphine, Setchu e Vìen, suddivisi nelle categorie prêt-à-porter e accessori, e anche per questa stagione, la sezione uomo e genderless.

«Per questa edizione i nostri giovani potranno sfidarsi in una cornice prestigiosa e bellissima – ha commenta la presidente di Altaroma, Silvia Venturini Fendi - grazie all'impegno concreto dell'assessore alla Moda Alessandro Onorato. Siamo orgogliosi di questo risultato».

«Il supporto di Roma Capitale - ha proseguito Venturni Fendi, che guida la manifestazione dal 2010 - è un'importante novità che ci riempie di fiducia e soddisfazione, perché questa ritrovata collaborazione istituzionale è l'ingrediente che più di ogni altro può garantire concretezza alle prospettive di valorizzazione della moda nella capitale e del patrimonio costruito da Altaroma».

«Il nostro obiettivo è far tornare Roma centrale nel sistema fashion internazionale - spiega l’assessore alla Moda, Grandi Eventi, Turismo e Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato -. Per questo, insieme al sindaco Gualtieri, abbiamo messo a disposizione questo palcoscenico, unico al mondo per bellezza e significati, nel cuore della città amministrativa ma anche al centro della storia».