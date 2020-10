A cura della redazione

Mentresi prepara a lasciare il ruolo di ceo dellaentro fine anno, pare chesia già stato cooptato dalla griffe con il ruolo di general manager.Non sono state ancora rilasciate comunicazioni ufficiali in merito, ma secondo wwd.com l'ingresso del top executive nella casa di moda, da fine 2019 nelle mani del miliardariotramite la società, sarebbe cosa fatta.Fontana è stato a lungo il braccio destro di, dove ha ricoperto fino alla scorsa estate lo stesso ruolo che avrebbe ora in Roberto Cavalli. Da notare che è anche azionista del marchio di luxury menswear, lanciato 15 anni fa dae controllato dallo stesso Plein.Ironia della sorte, proprio quest'ultimo era stato indicato tra i possibili pretendenti della Roberto Cavalli, nel momento in cui il precedente proprietarioera alla ricerca di un acquirente.Philipp Plein è stato ultimamente al centro di speculazioni, in seguito alla chiusura della sede milanese, a una cura dimagrante a livello distributivo e ad alcune dimissioni nel top management: se ne sono andati, oltre a Fontana, anche il retail managere il capo della comunicazione,Recentemente Plein ha convocato una conferenza stampa per dare la sua versione dei fatti: «Nessuna crisi legata al Covid - ha detto -. Piuttosto una strategia che ci vede non più come marchio wholesale ma come realtà omnichannel, con nuovi contratti di licenza in arrivo: quello con, già annunciato, e a breve quelli conper l'arredo e conper le porcellane, cui ne seguiranno altri».Il designer-imprenditore ha tuttavia ammesso che l'effetto Covid si è fatto sentire, con una perdita di fatturato prevista per quest'anno tra i 60 e i 90 milioni di euro.Tornando a Roberto Cavalli, la chiusura delle attività a Osmannoro subito dopo il periodo estivo ha portato alla perdita del posto di lavoro per oltre 100 su 170 dipendenti.A livello di direzione creativa c'è un posto vacante, da quando circa un anno e mezzo fa l'intesa consi è interrotta. Ma sempre secondo indiscrezioni su questo fronte potrebbero esserci presto novità (nella foto da Instagram, una proposta di Roberto Cavalli).