entra a far parte di) in qualità di direttore prodotto diLa designer, che vanta una lunga esperienza in gruppi come, riporterà direttamente alla ceo, che ha ricoperto questo incarico ad interim da quando è entrata in azienda.Nel suo nuovo ruolo, Maestro sarà responsabile della strategia di rafforzamento delle collezioni Pepe Jeans, supervisionando la progettazione e lo sviluppo del prodotto e la produzione.Lavorerà inoltre con i vari team e licenziatari della società, «per consolidare il Dna del marchio e trasmettere un messaggio coeso».La nomina di Maestro è solo l’ultima di una lunga serie dopo l’insediamento, nel 2019, di Wartenbergh, che ha creato posizioni ad hoc e inserito nuovi profili: tra questi,come coo,nel ruolo di chief business officer,di direttore commerciale,alla guida delle risorse umane,come direttore marketing econ responsabilità per il retail.