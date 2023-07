Sindacati soddisfatti per l’intesa sottoscritta con il Gruppo Prada sulla determinazione del premio di risultato, riservato a tutte le lavoratrici e ai lavoratori delle sedi italiane.



«Abbiamo ottenuto un importante investimento sul welfare aziendale e un piano di armonizzazione, che alla fine del triennio 2023-2026 porterà tutte le sedi o le controllate ad avere un eguale riconoscimento economico», commentano i rappresentanti e le Rsu di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil.



«Al momento l’importo è diverso da sito a sito - spiegano le organizzazioni sindacali - con un massimo raggiungibile di 1.450 euro. Tuttavia si tratta solo di una parte del premio, che si incrementerà sulla base di parametri legati alla redditività dell’azienda e agli indici di stabilimento. Questi ultimi saranno definiti dalle Rsu aziendali e dalle organizzazioni sindacali territoriali. Il premio di risultato si incrementerà con una maggiorazione del 20% se sarà convertito in welfare e speso attraverso la piattaforma MyPradaGroup. Alla somma così composta si aggiungono 1.300 euro di welfare puro per tutti».



Entro la fine del 2023 dovrebbe partire invece la trattativa per il rinnovo della parte normativa dell’integrativo aziendale.



Il Gruppo Prada, che pubblicherà i risultati semestrali il 27 luglio, ha chiuso il 2022 con ricavi in aumento del 21% a 4,2 miliardi di euro. L’utile si è attestato a 465 milioni, in crescita del 58% rispetto all’esercizio precedente.



Nella foto in alto, un look della recente sfilata maschile per l'estate 2024

e.f.