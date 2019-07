Da realtà familiare a brand internazionale, Bulgari si racconta con Bulgari, la storia, il sogno, una mostra che ripercorre i successi del marchio e il suo savoir-faire all’interno di Palazzo Venezia e Castel Sant’Angelo, a Roma, fino al 3 novembre.

Il progetto ideato dal Polo Museale del Lazio, diretto da Edith Gabrielli, insieme alla maison è stato realizzato anche grazie al contributo di un comitato scientifico composto da accademici di spicco come Emanuela Scarpellini (Università degli Studi di Milano) e Francesco Benigno (Scuola Normale Superiore di Pisa), e vede protagonisti i gioielli della linea Heritage, alcuni in mostra per la prima volta, oltre a creazioni provenienti da collezioni private.

«Il lavoro di ricerca svolto con il comitato scientifico – spiega Lucia Boscaini, Bulgari brand e heritage curator - ci ha consentito di valorizzare in modo originale le tappe fondamentali dell’azienda».

Il concept di allestimento vede le creazioni di Bulgari prendere vita all’interno di un racconto sulla maison dalla fondazione fino a primi anni Novanta, a cura di Chiara Ottaviano, storica e sociologa della comunicazione di massa. Installazioni ad archi e scalinate valorizzano i manichini della collezione Schläppi 220 di Bonaveri: 75 figure di forte impatto visivo. Bonaveri è partner dei maggiori musei del costume come il Metropolitan Museum di New York o il Musée des Arts di Parigi.