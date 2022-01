Rhuigi Villaseñor è il nuovo direttore creativo di Bally: supervisionerà la direzione artistica del marchio, di proprietà di Jab Holding, a partire dalla primavera-estate 2023, dividendosi tra Los Angeles e la Svizzera.



Nato a Manila e di nazionalità filippina e statunitense - ma cresciuto in diversi Paesi prima di approdare negli Usa - Villaseñor è fondatore, ceo e direttore creativo del brand Rhude dal 2015. Dalla madre sarta e dal padre architetto ha ereditato la passione per la moda e il design: nelle sue creazioni, che si indirizzano anche a settori come la casa e l'automotive, confluiscono i riferimenti all'iconografia americana e rimandi all'infanzia, unendo lo streetwear al lusso.



«Negli ultimi tre anni abbiamo ridefinito il nostro posizionamento, partendo dall'identità svizzera - commenta Nicolas Girotto, ceo di Bally - consolidando con successo il marchio attraverso l'offerta di prodotto e i punti di contatto con i clienti». «Ora progrediamo nelle nostre ambizioni - prosegue -. Dopo aver trovato il campione giusto in Rhuigi, siamo pronti per portare Bally al livello successivo. Affidiamo a lui, visionario di talento, il compito di continuare a far evolvere la rilevanza contemporanea di Bally e di accelerarne la crescita, preservando i valori fondamentali del marchio».



Girotto ritiene che «la profonda comprensione di Rhuigi della nostra storia, unita a un apprezzamento dello stile di vita svizzero, sarà determinante per introdurre il marchio nel futuro. È uno dei più grandi generatori di idee e creatori di comunità del settore».



«Con la sua profonda comprensione del potenziale di Bally porterà una forza creativa sinergica, articolando ulteriormente le proposte e spingendo al contempo il riposizionamento fondamentale, condotto con successo da Nicolas nell'ultimo triennio», interviene Manuel Martinez, presidente del cda della realtà svizzera, che negli ultimi cinque anni aveva fatto a meno di un direttore creativo.



Villaseñor si dice «orgoglioso di questa nomina. Bally è una realtà che mi sta molto a cuore, essendo stato indossato nella mia famiglia di generazione in generazione, da mio nonno fino a me. L'eredità pionieristica del marchio, attraverso l'innovazione sociale e 171 anni di storia nel mondo del lusso, è una vera ispirazione e sono attratto dall'impegno fondamentale dell'azienda nella sostenibilità e nell'artigianalità. Ho sempre ammirato l'approccio svizzero al luxury, la sua rappresentazione discreta dell'eccellenza e la cura per l'ambiente. Non vedo l'ora di rinvigorire e modernizzare il brand, rispettando una lunga tradizione e condividendo ulteriormente questa storia con una comunità più ampia».

a.b.