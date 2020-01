All'inizio degli anni Duemila ha raggiunto in men che non si dica il successo con il marchio Guru, simboleggiato dalla famosa margherita, precipitando altrettanto rapidamente nel giro di poco tempo: un'ascesa e una caduta raccontate nel libro Margherite di spine, scritto con Gabriele Parpiglia e pubblicato da Mondadori.



Ora Matteo Cambi (nella foto), che all'epoca del lancio di Guru aveva poco più di 20 anni e ora sta per compierne 43, torna alla ribalta con il marchio lifestyle Valvola, al debutto sul mercato con la primavera-estate 2020.



«Potrei dire "I'll be back", come la famosa frase del film Terminator - dice - nel senso che mi sento pronto a rimettermi in gioco nel mio mondo, quello del fashion. Del resto sono nato tra i tessuti, da una famiglia vissuta per generazioni con il tessile e si può dire che il cotone io l'abbia nel sangue».



Cambi non riparte da solo: è infatti affiancato da un gruppo di imprenditori marchigiani e dallo studio veneto Moro e Pigatti Home di Graziano Moro e Renato Pigatti, «due professionisti - spiega - che sono stati fondamentali nella creazione e nel brand development di Guru. Entrambi conoscono approfonditamente un mercato internazionale che esige soluzioni tecnico-innovative particolari e che ha cambiato le regole commerciali e di comunicazione del prodotto».



Prodotto che, ancora una volta, si rivolge ai giovanissimi e punta a una distribuzione selettiva: «Penso ai Millennials, che stanno lasciando spazio alla Generazione Z. 15enni, 20enni e oltre, che grazie ai social conoscono molto bene ciò che offre il mercato. Voglio conquistarli con proposte originali e smart, superando il concetto di collezione ed entrando nella quotidianità dei ragazzi scandita da quattro parole, ossia Innovazione, Green, Musica e Healthy».

a.b.