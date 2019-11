La perfida Alexis Colby di Dynasty , soap di culto negli anni Ottanta, torna alla ribalta nella Valentino Campaign Holiday : Joan Collins non dimostra affatto i suoi 86 anni nel video, girato a Londra da Barbara Anastacio , in cui irrompe a una festa natalizia di giovani amici, insieme a un valletto carico di pacchi regalo, rossi come rosso fuoco è il vestito in pizzo che lei indossa.



La campagna si divide in tre capitoli, il primo dei quali è stato diffuso in questi giorni. Si attendono ora gli altri due, sul filo conduttore della forte personalità dell'attrice britannica, che batte la freschezza di tante giovani influencer.



A parte Dynasty , non si contano le apparizioni televisive, cinematografiche e teatrali di Dame Collins, alla quale sono dedicate ben due stelle sulla Walk of Fame di Hollywood. L'ultima in ordine di tempo è la serie American Horror Story: Apocalypse , in cui interpreta il ruolo di una ricchissima e, ça va sans dire, conturbante signora.