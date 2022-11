Sono sempre più numerosi i veterani del settore lusso che scelgono di lasciare i loro ruoli all’interno delle aziende di abbilgiamento e accessori per impegnarsi in realtà del Web3. Il primo è stato l'ex chief digital officer di Lvmh, Ian Rogers, ma l’elenco continua ad allungarsi sempre più.

Quando Rogers ha lasciato il gruppo di Arnault per unirsi alla società di crypto security Ledger (che produce una chiavetta ad alta tecnologia in cui gli utenti possono conservare i loro contanti digitali e proteggerli da hacker), è sembrato un cambiamento di carriera radicale, ma ben presto a seguire i sui passi ci ha pensato anche un manager di lungo corso come Davide Matteazzi.

Ad agosto infatti, Matteazzi è entrato a far parte di Kryptomon rinunciando alla sua posizione da executive in Diesel, dove era merchandising director e dopo una carriera lunga 15 anni nel settore fashion, che lo ha visto al lavoro per brand come Wrangler, Karl Lagerfeld e Calvin Klein.

La startup fondata ad Amsterdam da Umberto Canessa Cerchi e Bartolomeo De Vitis ha affidato a Matteazzi un ruolo strategico per lo sviluppo di progetti legati a metaverso e wearable, ovvero quello di chief merchandising and marketplace officer.

C’è poi il caso di Alice Delahunt, l'ex chief digital officer e chief content officer di Ralph Lauren (e prima ancora di Burberry), che si sta tuffando nel Web3.0 e nella moda digitale con il lancio della sua nuova azienda, Syky.

Syky sarà una piattaforma di moda abilitata alla blockchain, all'intersezione tra realtà digitale, fisica e aumentata. In modalità sia b2b e sia b2c, mirerà a consentire agli utenti di curare, commerciare e possedere la moda digitale. I dettagli sul modello di business di Syky e sul suo funzionamento saranno rivelati nei prossimi mesi, in attesa del lancio previsto per il prossimo anno.

Tre storie che non paiono essere casi isolati e che sembrano sottolineare l’inizio della rivoluzione degli acquisti di beni virtuali nel Metaverso più che del suo flop, come alcuni detrattori ipotizzano, specie nelle ultime settimane con Meta, che ha visto il crollo del titolo in Borsa a seguito di trimestrali in calo.