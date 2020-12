Subito dopo aver lasciato il ruolo di responsabile stile da Gucci, dove che curava il mondo celebrities e vip client, il designer Daniel Del Core - tedesco di nascita ma milanese di adozione - ha raccolto intorno a sé un team di collaboratori che, in pieno lockdown, hanno iniziato a lavorare a un nuovo marchio il cui debutto è fissato nel febbraio 2021, in occasione della fashion week di Milano.



Del Core, questo il nome del brand, sarà basato a Milano con una sede in via Donizetti 30, all'interno di un palazzo storico con un passato, stando alla leggenda, da bordello, che ospiterà anche un vero e proprio atelier, centro pulsante del progetto.



Il business model di Del Core è quello di integrare pezzi su richiesta con il prêt-à-porter, creando abiti spiccatamente femminili pensati per occasioni speciali, così come proposte adatte alla vita quotidiana.



In questo modo il designer potrà mettere a frutto l'esperienza maturata nei sette anni da Gucci, cinque dei quali trascorsi al fianco di Alessandro Michele, dove seguendo un pubblico speciale di attrici, artiste, personaggi, ha affinato l’arte della relazione con la cliente, dote quanto mai fondamentale per una startup nata in era Covid-19.



Il progetto, finanziato da un investitore che per il momento preferisce restare anonimo, prevede anche lo sviluppo di accessori e calzature, che insieme all'abbigliamento saranno oggetto di due collezioni l'anno.

an.bi.