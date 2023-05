Prima volta di Antonio De Matteis alla conferenza stampa di Pitti Uomo nel ruolo di presidente di Pitti Immagine: «Lo scenario non è ancora tranquillo, ma la moda ha reagito meglio di altri comparti in Italia. Molte aziende hanno raggiunto i numeri pre-Covid del 2021 e altre nel 2022, per cui prevedo un 2023 positivo», ha dichiarato.

Il presidente di Kiton ha portato come esempi emblematici le trimestrali dei grandi gruppi del lusso, «tutte con numeri molto importanti, confermati anche nella nostra azienda, che testimoniano l’ottimismo del momento», ha spiegato.

«Un mood positivo che si è riverberato anche nelle tantissime richieste di ingresso a Pitti Uomo. Ovviamente non possiamo soddisfarle tutte, ma abbiamo operato una selezione in chiave qualitativa che ci porterà ad aprire le porte a 50 nuove realtà (per un totale di 825 brand ndr), a conferma della ripartenza».

Pitti, ha tenuto a sottolineare De Matteis, è l’unica fiera internazionale maschile nel mondo, «il punto di riferimento di noi imprenditori del settore. E il trait d’union con Milano Moda Uomo è un motivo di grande forza».

Negli ultimi anni, ha proseguito, il comparto ha dimostrato una notevole capacità di sacrificio e un enorme spirito di innovazione e i risultati si vedono, al punto che negli ultimi anni il menswear va più forte del womenswear.

Ci sono dunque gli elementi per essere positivi. Tanto più che, ha sottolineato ancora, «tutti i mercati sono in evoluzione. Gli Stati Uniti continuano a crescere nonostante le varie turbolenze, il risveglio turistico in Europa ha fatto un gran bene al settore e anche l’Asia si è risvegliata».

«Ho fatto un viaggio recente tra Cina, Corea e Giappone e ho visto che questi Paesi sono allo stesso punto in cui eravamo noi nel giugno del 2020 - ha precisato -. Se pensiamo a quello che è successo nei nostri mercati dopo quel mese, che nessuno poteva prevedere, e se lo rapportiamo a loro, possiamo guardare con ottimismo al futuro delle nostre aziende, della moda maschile e di Pitti Immagine».

Nonostante il prossimo Pitti Uomo sia quello estivo, meno forte rispetto all’invernale, ha concluso De Matteis, «sarà un’edizione di grande energia. Io cercherò di portare al team la nostra filosofia di azienda, che è il day by day, step by step. Vorrei infondere anche lo stesso entusiasmo che si respira a Napoli da un mese e mezzo a questa parte e che ci porteremo dietro ancora a lungo».