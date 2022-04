«Ho sempre fatto bene e ottenuto grandi risultati con le mie aziende, ora ci provo anche con la mia passione per il calcio», così si era espresso Carlo Rivetti meno di un anno fa quando, attraverso la holding di famiglia Rivetex, era diventato il nuovo proprietario e presidente del Modena Football Club.

Un auspicio che è diventato realtà, perché la squadra del patron di Stone Island (brand ora in capo al gruppo Moncler), che militava da tempo in serie C, sabato scorso è tornata in serie B dopo sei anni di attesa.

Una rinascita che porta il nome di Rivetti, il quale secondo rumors mai confermati aveva investito 4 milioni di euro per l’acquisto del club e per ripianare i debiti della precedente gestione della Kerakoll, multinazione della colla per ceramica, con sede a Sassuolo.

Di origine biellese, Rivetti è legato fortemente al territorio dell'Emilia Romagna: dal 1983, infatti, passa gran parte del suo tempo a Ravarino, paese a una ventina di chilometri da Modena, dove si trova il quartier generale di Stone Island.

«Ad inizio stagione avevo due sogni nel cassetto e li abbiamo realizzati entrambi, l'affluenza del pubblico e la promozione in serie B. Personalmente mi piacerebbe continuare su questa strada, c’è ancora tanto da costruire e con massima serenità programmeremo la prossima annata. Siamo entrati nella storia, poi vedremo cosa succederà», ha commentato Rivetti a caldo dopo la promozione nella serie cadetta.

La promozione in B per Rivetti è punto di partenza di un progetto che nel giro di un biennio punta a portare il Modena nella massima serie. «Con calma, ma magari ci arriveremo» ha commentato l’imprenditore parlando con la stampa.

Più che un sogno l'Olimpo della A sembra un traguardo per Rivetti, che ha già attivato una serie di importanti investimenti in tal senso, primo fra tutti la gestione diretta dello stadio Braglia, facendosi carico dei lavori di ristrutturazione dell'impianto, che nei piani sarà all’altezza della Serie A. La capienza sarà di 30mila posti e permetterà di ospitare grandi eventi come concerti e non solo.