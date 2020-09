A cura della redazione

La puntura di una vespa è stata fatale per, pioniera dei fashion buyer italiani, che ha dato un contributo fondamentale alla diffusione all'estero dei grandi marchi del made in Italy.66 anni, sposata con(figlio di, marito dialias), si stava rilassando a bordo piscina in una villa di Castell'Arquato, borgo medievale nel piacentino, quando è stata punta dall'insetto sotto un piede: un evento banale, che per lei si è trasformato in tragedia.Quando si è sentita male il marito non ha perso tempo e l'ha fatta trasportare all'ospedale di Fidenza e poi a quello di Parma, in terapia intensiva. Ma, nonostante i soccorsi tempestivi, non c'è stato nulla da fare.Se ne è andata così prematuramente una protagonista del mondo della moda, fondatrice in giovane età (era il 1979) della, società che ha lavorato con realtà comeed. Insieme aha negoziato accordi di franchising in Asia per il gruppodi Singapore, spingendo in aree fino ad allora inesplorate le griffe italiane tra cui, di cui era amica personale, come del resto anche della famigliae dei fratelliNel tempo la Avesani - di cui Silvio Pinto è a.d., mentre Susanna Avesani era presidente - ha esteso e diversificato il proprio campo d'azione, occupandosi di talent scouting, gestione degli acquisti, ricerca nel settore moda, sviluppo di private label e di servizi personalizzati per la crescita commerciale dei marchi sul mercato globale.La vita aveva già messo a dura prova Susanna Avesani Pinto: recentemente aveva combattuto e vinto la battaglia contro il cancro e anni fa aveva visto morire la figlia primogenita per un tumore al cervello. I funerali sono previsti sabato 5 settembre mattina nella chiesa di via Sidoli a Milano.