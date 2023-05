Sarà Peter Do a siglare lo stile di Helmut Lang. Il designer di origini vietnamite, con un passato da Celine e Derek Lam e che oggi disegna una sua collezione, interpreterà il dna della griffe controllata da Fast Retailing, fondata nel 1986 dallo stilista austriaco Helmut Lang.

Noto per tenere nascosto il viso con una mascherina, Do curerà a partire dal prossimo 15 maggio tutti gli aspetti creativi del marchio legati all’uomo e alla donna.

La sua prima prova nel nuovo ruolo sarà alla prossima New York fashion week, con la collezione della primavera-estate 2024.

Peter Do sarà basato nel design studio del Fast Retailing Design and Innovation Center di New York e riporterà al ceo Dinesh Tandon.

Lo stile del marchio è passato attraverso molte mani, da quando Helmut Lang lo ha lasciato nel 2005 per lavorare come artista. Più di recente è stato curato da uno studio stilistico. Nel passato tra i nomi che si sono succeduti troviamo Mark Howard Thomas e Thomas Cawson, direttori creativi rispettivamente del menswear e del denim, oltre a Shayne Oliver.

«L'approccio pulito e innovativo al design di Peter è in perfetta sintonia con l’ethos e il dna della label. La sua esperienza in note case di moda e il percorso con il suo brand hanno fatto di lui il candidato naturale per assumere questo ruolo», ha precisato Tandon.

Do è nato in Vietnam ed è immigrato nella periferia di Philadelphia a 14 anni. Ha studiato fashion design al Fashion Institute of Technology di New York e nel 2014 si è aggiudicato l’Lvmh Graduate Prize. Ha poi lavorato nell'atelier di prêt-à-porter di Celine sotto Phoebe Philo e successivamente da Derek Lam. Nel 2018 ha lanciato la sua etichetta omonima.

«Nessuno ha incarnato il pensiero radicale in modo più deciso di Helmut Lang - è il commento di Do -. È per me un grande onore essere incaricato di aprire il prossimo capitolo dell'eredità di Helmut Lang. Sono entusiasta di attingere alle fondamenta su cui poggia questa griffe e di continuare a creare abiti nuovi ed energici che ispirino le persone a sfidare la loro idea di ciò che è possibile, quando si tratta di esprimere la propria individualità».