A poco più di un anno di distanza dalla rottura del sodalizio con il marchio di denim olandese G-Star Raw, lo stilista Aitor Throup svela il frutto del lavoro che lo ha tenuto occupato in questi mesi: la sua nuova linea di abbigliamento maschile, «la cosa più grande a cui abbia mai lavorato», come ha dichiarato lo stesso designer a wwd.com.

Il marchio di menswear, il cui nome è ancora top secret, vedrà la luce entro la fine del 2019, con un lancio effettivo a partire dal 2020.

Come racconta Throup, nato a Buenos Aires ma cresciuto in Inghilterra, questa collezione rappresenta il culmine di un processo creativo partito con il lancio dell'etichetta maschile New Object Research, presentata per la prima volta alla London Fashion Week nel 2013, prima che iniziasse l'avventura da G-Star.

Un discorso lasciato in sospeso e che ora riprende con un focus più completo, pronto a tradursi in un progetto, sviluppato insieme all'A.T. Studio a Burnley (in Inghilterra), che vuole essere la sintesi della sua visione creativa, «una esplorazione concettuale e metaforica della mia storia».

Aitor Throup - classe 1980, studi alla Manchester Metropolitan University e al London's Royal College of Art - era stato chiamato alla guida della moda donna e uomo di G-Star Raw (marchio di cui Pharrell Williams ha una quota di minoranza) nel novembre 2016, dopo un periodo di consulenza che durava dal 2013.

Nel suo curriculum spiccano anche collaborazioni con Stone Island, C.P. Company e Umbro.