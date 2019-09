Giuseppe Zanotti ha scelto Eugenio Manghi come nuovo amministratore delegato della società. Il manager prende il posto di Nicola Brandolese, che aveva lasciato il sui incarico per passare al gruppo Yoox Net-a-Porter-Ynap.



Manghi, 51 anni, ha maturato un’esperienza di oltre 20 anni nel mondo della moda: recentemente è stato amministratore delegato di Elisabetta Franchi e prima ancora ha ricoperto lo stesso incarico per Marella (gruppo Max Mara).



«Sono felice di entrare a far parte di una squadra come quella di Giuseppe Zanotti, un imprenditore che con visione e passione è riuscito ad affermarsi nel mercato internazionale della calzatura di lusso. Sono convinto che il brand abbia tutti gli elementi per crescere ed affrontare le sfide del momento», afferma Manghi.



Fondato nel 1994, Giuseppe Zanotti è un brand leader nel settore delle calzature e degli accessori di lusso, eccellenza del made in Italy. La società, con sede a San Mauro Pascoli, è partecipata al 30% dal Gruppo L Catterton e guidata da Giuseppe Zanotti, presidente e direttore creativo.



Il brand è attualmente distribuito in più di 70 Paesi, con una rete di circa 100 boutique monomarca e 710 punti vendita totali, oltre che nel canale e-commerce.

A cura della redazione