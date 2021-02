Per accelerare la trasformazione da marchio sinonimo di strumenti di scrittura a maison del lusso, Montblanc ha deciso di affidarsi a Marco Tomasetta. Il designer di pelletteria, con un passato in grandi case di moda come Givenchy e Prada, dal 1° di marzo sarà infatti direttore creativo del brand di casa Richemont.

Il designer, che succederà a Zaim Kamal, direttore creativo del brand dal 2013, supervisionerà i team di progettazione di Amburgo, per gli strumenti di scrittura, di Villeret e Le Locle (Svizzera) per gli orologi, e di Firenze per la pelletteria.

L'universo Monblanc, che può contare su oltre 250 negozi sparsi nel mondo, è infatti composto da tre anime: gli strumenti di scrittura lanciati nel 1906, gli articoli di pelle per uomini d’affari inseriti nel 1995 e gli orologi, presenti sul mercato dal 1997.

«Non vedo l'ora di collaborare con l'azienda per sviluppare una nuova visione creativa che unisca icone come la collezione Meisterstück a nuovi concetti di design, attraverso categorie di prodotto che rispecchiano questo nuovo approccio di Luxury Business-Lifestyle», ha dichiarato Tomasetta, nel cui curriculum compaiono anche collaborazioni con realtà come Chloé e Louis Vuitton.

Lo scorso autunno Montblanc ha annunciato il suo nuovo approccio con una campagna fuori dagli schemi intitolata What moves you, makes you, dal messaggio chiaro e netto: ispirare le persone a esprimere il massimo potenziale.

«Siamo entusiasti di introdurre Marco, con la sua visione e direzione creativa, all’interno di Montblanc, accelerandone l’evoluzione come maison del Luxury Business-Lifestyle. Marco è un innovatore dinamico, impegnato nel dar valore all'alta artigianalità e al design senza tempo, elementi che sono sempre stati al centro dell'identità di Montblanc», ha dichiarato il ceo Nicolas Baretzki.

Laureato all'Istituto Europeo di Design di Milano, Tomasetta recentemente è stato direttore creativo della Pelletteria Uomo e Donna di Givenchy.