Amato dai giovani della generazione Z e in grado di conquistare l'attenzione di celebrity come Harry Styles, Jennifer Lopez o Kourtney Kardashian grazie ai suoi capi (in primis tute e felpe) eco-friendly, il progetto Pangaia, focalizzato sull'high-tech naturalism, evolve fuori dai confini della moda, partendo con la nuova divisione food. Intanto il collettivo internazionale alla base del marchio si struttura ulteriormente, con l'arrivo del primo group chief executive officer, Krishna Nikhil.

Nikhil è stato in precedenza chief merchandising officer e chief marketing officer di Ssense, e ha aiutato la realtà canadese a scalare la sua presenza globale nel mondo del lusso.

Vanta oltre 20 anni di esperienza presso player del settore consumer e ha conseguito un master in biomateriali e ingegneria biomedica presso l'Università di Toronto.

Lavorerà a stretto contatto con i membri fondatori dell'azienda e i team globali per supportare il lancio di prodotti innovativi legati alla scienza dei materiali, l'ingresso in nuovi canali e garantendo al contempo che la missione della società sia di rimanere «positiva per la Terra».

La ricerca è sempre stata al primo posto per Pangaia, private company nata alla fine del 2018 che si avvale di un collettivo di menti tra Londra, New York e l'Italia composto da scienziati, esperti di tecnologia e designer che si impegnano a dare vita a proposte essenziali, ricorrendo a tecnologie innovative e tessuti bioingegnerizzati.

Dopo il lancio di materiali come Frutfiber (sostituto del cotone meno resource-intensive) e Flwrdwn (alternativa etica alla piuma) o il debutto di store pop-up con Nordstrom è ora il momento del food, con l'esordio della divisione Pangaia Health e dei suoi primi prodotti, le barrette energetiche Super Super Bars.

In vendita negli Stati Uniti esclusivamente online sul sito del brand, per iniziare, vengono proposte in un packaging carbon neutral e sostenibile e realizzate con ingredienti come il fico d'India, le bacche di Goji, la quinoa rossa germogliate, le nocciole e l'avena.

Per ogni confezione acquistata verrà piantato un metro quadro di fiori, con l'obiettivo di proteggere le apli dall'estinzione, dando un aiuto all'ecosistema.

«Il food è una grandissima opportunità per noi. Contiamo di lanciare dai tre ai sette prodotti nuovi nell'arco dell'anno, a cominciare da snak e bevande per i prinmi due o tre anni», ha spiegato Ira Laufer, ceo di Pangaia Health.

Pangaia ha conquistato ampia visibilità a Milano in occasione della scorsa fashion week, quando ha presentato la sua prima brand experience in un punto vendita in Italia con Rinascente in piazza Duomo, grazie a una speciale installazione (tuttora presente) e ad allestimenti in tutte le vetrine fronte strada del department store, studiate per far conoscere i pilastri del marchio.