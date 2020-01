Prima mossa di Puig da quando – nel 2018 – è diventato il nuovo proprietario di Dries Van Noten. Il gruppo di Barcellona ha infatti arruolato Matteo De Rosa come presidente del marchio fondato dall’omonimo designer di Anversa, con decorrenza dal prossimo 1 febbraio.

De Rosa porta nel brand una lunga esperienza nel settore della moda, tra cui quella per Ports 1961, dove ha lavorato per circa sei anni, ricoprendo anche il ruolo di managing director.

«Matteo De Rosa ha la capacità di operare in ambienti interculturali - ha evidenziato il gruppo in una nota -. La sua ampia esperienza in posizioni di rilievo, sia in Europa che nell'area Asia-Pacific, con un focus sul business e sull'espansione delle aziende, lo rendono il candidato ideale per questa posizione».

«Importante è sottolineare che il manager – si legge – è dotato di una certa sensibilità anche nel comprendere i processi creativi di un marchio, oltre a una conoscenza completa di tutti gli aspetti e le attività di una casa di moda».

Dries Van Noten - uno dei sei famosi designer di Anversa – ha fondato il suo brand nel 1986 dopo essersi laureato alla Royal Academy of Fine Arts di Anversa. Ha aperto il primo flagship store nella sua città natale nel 1989, ampliando poi il network retail con negozi a Hong Kong, Tokyo, Parigi e Seoul.