Fashion Collection Management, Fashion Brand Management e Fashion Communication Management sono i tre nuovi master in arrivo a febbraio all’interno dell’istituto di alta formazione fashion & luxury, Accademia Del Lusso.

Per l’occasione, in collaborazione con Champion, l'Autre Chose, Gruppo Teddy, Liu Jo e la società di recruiting Suitex International, verranno erogate tre borse di studio a totale copertura della frequenza ai corsi.

«Offrire i migliori strumenti di formazione ai nostri studenti è per noi un commitment per creare i professionisti del domani – spiega Pietro Polidori, ceo di Accademia del Lusso -. L’istituto s’impegna costantemente nella ricerca di opportunità per i propri studenti, per questo ringrazio tutte le aziende che hanno collaborato con noi, offrendo questa occasione ai nostri allievi».

Completati i master, le aziende potranno incontrare gli allievi per un eventuale offerta di tirocinio. Allo stesso tempo Suitex International organizzerà dei seminari sulla stesura di un curriculum e alla preparazione di un colloquio di selezione.