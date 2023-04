a.t.

Un altro riconoscimento per. Lo stilista e imprenditore, 89 anni il prossimo luglio, riceverà dall’la Laurea honoris causa in Global Business Management.La cerimonia avrà luogo presso il Teatro Municipale di Piacenza, città natale di Armani, il prossimo 11 maggio.Dopo il saluto del rettore, la preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenzaleggerà le motivazioni con cui la Facoltà ha attribuito il riconoscimento accademico a un imprenditore divenuto protagonista del global business grazie alle sue straordinarie capacità creative, organizzative e strategiche. Seguirà l’intervento di Giorgio Armani.Nato nel 1934, Giorgio Armani è cresciuto nel capoluogo piacentino, dove ha frequentato ilprima di trasferirsi a Milano con la famiglia.Oggi è presidente e amministratore delegato del, tra le aziende della moda e del lusso leader nel mondo, con 8.304 dipendenti e nove stabilimenti di produzione: un vero e proprio simbolo del lifestyle made in Italy, con prodotti che vanno dall’abbigliamento agli accessori (occhiali, orologi, gioielli, cosmetici, profumi), dai mobili e complementi d’arredo, fino alla ristorazione e all’hotellerie.