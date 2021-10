Dopo che il fondo Style Capital ha concluso insieme ad altri investitori un accordo per acquisire il 40% di LuisaViaRoma attraverso la newco HoldCo (un'operazione il cui closing è previsto entro fine anno), al ceo Andrea Panconesi è destinato il ruolo di presidente.



Chi prenderà il suo posto come amministratore delegato? Secondo indiscrezioni raccolte da Tobias Bayer di TextilWirtschaft circolerebbe sempre più insistentemente un nome, quello di Alessandra Rossi (nella foto), già manager di lungo corso presso Yoox/Ynap e, in tempi recenti - fino a settembre 2020 -, chief digital officer di Tomorrow.



In occasione del deal, Panconesi aveva anticipato che il nuovo a.d. sarebbe stato «una persona di grande esperienza nell'e-commerce», senza aggiungere altro. La nomina di Rossi, si legge su TW, è data per abbastanza plausibile, anche se non è ancora stata confermata e al momento non ci sono commenti ufficiali in merito.



Il fatturato di LuisaViaRoma, su cui Style Capital ha investito 130 milioni di euro, si aggira oggi intorno ai 180 milioni (dato 2020), per il 90% derivanti dall'online, con la prospettiva di salire a 215 milioni nel 2021.



Grazie alla sinergia con Style Capital, l'obiettivo più immediato è incrementare la presenza all'estero (tra i mercati sotto la lente spiccano gli Usa), mentre a medio termine si profila la quotazione in Borsa.

