Patrizio Bertelli ha messo a segno un altro colpo nel centro storico di Arezzo. Il patron del gruppo Prada ha acquistato la storica edicola di piazza San Jacopo, un vero e proprio baricentro di uffici, business e commercio cittadini.



È stato il Corriere di Arezzo a riportare per primo la notizia della nuova operazione, conclusa proprio in questi giorni e che arriva dopo la riapertura – sempre per iniziativa di Bertelli - del ristorante La Buca di San Francesco e l'acquisizione del Caffè dei Costanti, altri due luoghi identitari per gli aretini.



Al di là del business, la stampa locale evidenzia come sia ormai evidente l’intenzione da parte dell’imprenditore di custodire la memoria collettiva attraverso il recupero di luoghi-simbolo della città. E già in città ci si interroga sulla quale sarà la prossima mossa di mister Prada, che di sicuro non ha intenzione di fermarsi qui.

L’idea di investire in un’edicola non è nuova nel mondo della moda: nel 2012 gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana acquisirono il chiosco dei giornali in corso Venezia, a Milano, situato di fronte alla boutique del marchio in via Spiga 2.



Da allora l’edicola ha proseguito la vendita di tutti i periodici e quotidiani subendo un resrtyling, compreso di edicolante, vestito in abiti scuri rigorosamente Dolce & Gabbana.



Vedremo a breve se anche ad Arezzo l’edicola di piazza San Jacopo potre contare su di una nuova immagine firmata Prada.