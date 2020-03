a.b.

Continua l'ondata di solidarietà da parte della moda per fermare una calamità che in molti paragonano a una guerra. Una delle ultime iniziative in ordine di tempo contro il Covid-19 è quella odierna di(nella foto), che dà il via a una raccolta fondi a favore dell'a Firenze, città natale del brand.Un'altra raccolta fondi porta la firma del: il beneficiario della campagna #ConBergamo è, sul cui sito (ma anche, naturalmente, su quello della griffe) possono essere effettuati acquisti e donazioni per permettere l'utilizzo di un numero sempre maggiore di respiratori e ventilatori polmonari nell'della città lombarda, la più colpita dall'emergenza in atto.Sempre per il Papa Giovanni XXIII le aziende tessilihanno messo sul piatto 100mila euro. "Vogliamo compiere un gesto concreto di affetto e solidarietà nei confronti del territorio al quale siamo indissolubilmente legati - si legge in una nota -. In particolare, il nostro pensiero di gratitudine va agli ospedali, a tutto il personale sanitario che notte e giorno lavora per combattere questa emergenza e ha bisogno di ognuno di noi. Il nostro splendido Paese, del quale Carvico e Jersey Lomellina sono ambasciatori nel mondo, saprà risollevarsi e ripartire al più presto".Non resta a guardare: le imprese del distretto si sono infatti messe a disposizione per produrre mascherine, "senza improvvisazioni - precisa, vice sindaco e assessore all'Economia del- e nell'assoluto rispetto delle norme di fabbricazione del Decreto del 17 marzo".A proposito di mascherine, quella realizzata con la tecnologia brevettata Wks (Warp Knit Seamless) da, progettata e prodotta nel nostro Paese, ha tra gli altri vantaggi quello di avere la certificazionee di essere lavabile fino a dieci volte.Dal mondo dei gioielli,ripartisce la sua donazione tra l'di Milano e l'di Alessandria.Quanto, a partire da ieri per ogni ordine effettuato tra le offerte del portale di arredo e lifestyle 1 euro andrà alla: un'iniziativa legata alla campagna #ViralForGood.Nei giorni scorsi è sceso in campo, tra gli altri,, che ha aderito all'asta diper la campagna #VinciamoNoi, destinata a raccogliere fondi per la creazione di posti e apparecchiature destinati alla terapia intensiva, mettendo in vendita da oggi al primo aprile lo smoking in shantung di seta bianco, indossato dadurante, maison umbra nota per i suoi braccialetti in pizzo macramé, lancia la campagna #IlTempoDellaGentilezza: sul sito divengono messi in vendita 5mila braccialetti "Quadrifoglio", il cui ricavato andrà a favore dei volontari e degli altri operatori italiani in prima linea nella lotta all'epidemia.Sui generis il progettodi, una call to action ai designer italiani per dimostrare, attraverso i social, che il virus non ferma il made in ItaLY.