«Abbiamo accettato un’offerta di una grande gruppo imprenditoriale italiano, il che mi fa piacere sia per una sorta spirito di appartenenza e sia per il livello dei profili scesi in campo, che finora non avevano mai investito nel settore della moda e che ora accompagnano Minerva Hub in un processo di espansione che potrebbe anche prevedere una quotazione».

Così Matteo Marzotto ha spiegato cosa ha portato la holding San Quirico, che fa capo alle famiglie Garrone e Mondini, azioniste del colosso petrolifero Erg, a prendere il controllo del polo industriale, di cui lui resta presidente, e che rappresenta il principale gruppo italiano nel comparto delle finiture e materiali per accessori di lusso.

Intervento al Retail Trends, l’evento promosso a Milano dalla law firm Cocuzza & Associati (nella foto), l’imprenditore ha spiegato che il nuovo assetto non cambierà la misson di Minerva Hub. Una realtà che conta ricavi per oltre 170 milioni di euro e un portafoglio che annovera oltre 1.000 clienti, tra cui 20 dei top luxury brand, e più di 700 occupati diretti.

«Vogliamo rimanere coerenti con l'idea strategica di essere dei fornitori industriali di eccellenza nell'accessorio di lusso, non seguiremo scorciatoie», ha ribadito Marzotto dal palco della fondazione Feltrinelli, preannunciando l’intenzione del gruppo di crescere ulteriormente sia per linee interne che per linee esterne. «Sono già 11 le realtà che fanno parte del nostro polo e a breve saranno di più».

Alla domanda dell’intervistatore, Alessandro Barzaghi, managing partner di Cocuzza & Associati, se la cessione a San Quirico rappresentasse la “coronazione” della sua carriera pluriennale da imprenditore (in passato oltre che ceo di Valentino è stato proprietario di Vionnet), Marzotto ha replicato: «Parlare di coronazione fa pensare a un premio di fine carriera e spero non sia così nel mio caso: Minerva resta il mio principale impegno e le cose da fare sono molte».

Ma Marzotto ammette di pensare per sè anche a un ruolo di advisor o socio di minoranza, per insegnare a molte aziende del made in Italy a gestire le partecipazioni familiari. «Essendo io un grande esperto di pasticci familiari mi piacerebbe mettermi a disposizione, perché questo genere di problematiche frenano la crescita del sistema».

Il botta e risposta è anche l’occasione per ricordare l’esperienza in Vionnet («è da lì che ho capito l'importanza di creare un polo della filiera») e per parlare della forza dei distretti italiani («in Veneto il lusso estremo realizza il 38% della creazione del valore»), ma anche per tirare una stoccata bonaria a monsieur Valentino Garavani: «Nel celebre film su di lui mi descrivevano come lo squalo della finanza, invece ero trattato come uno dei suoi carlini».